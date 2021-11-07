Киев ждет решения об участии в сертификации «СП-2» до 14 ноября

Решение ФРГ об участии компании «Оператор ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» ожидается до 14 ноября. Об этом заявил глава компании Сергей Макогон в Facebook.
«Решение ожидается на следующей неделе [до 14 ноября — прим. ред.]», — ответил Сергей Макогон пользователю, который задал вопрос о вовлечении ОГТСУ в процесс сертификации «Северного потока — 2». Заявка «Оператора ГТС Украины» была подана немецкому энергетическому регулятору 20 октября.
Ранее сообщалось, что украинский экс-министр предрек стране тяжелую зиму из-за высоких цен на энергетическом рынке. Баварский премьер-министр Маркус Зедер призвал ускорить запуск «Северного потока — 2» до холодной зимы. В СМИ пишут, что решение по открытию «Северного потока — 2» может быть принято ко Дню Победы. В Совфеде объяснили значимость «Северного потока — 2» для Европы, передает RT.
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