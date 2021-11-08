Врач назвал болезни, делающие COVID «атомной бомбой»

Чтобы избежать опасного сочетания болезней, нужно вакцинироваться и бросать курить, заявил Сергей Бабак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус особо опасен для людей, страдающих легочными болезнями, сообщил врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак. По его словам, совмещение COVID-19 и недугов, которые приводят к «старению» легких, дают эффект «атомной бомбы».

«Есть такая болезнь — идиопатический легочный фиброз, когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что легкие „сморщиваются“. На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком. Если происходит совмещение [этой болезни] с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека», — цитирует «Радио Sputnik» Сергея Бабака.

Еще один диагноз, при котором крайне опасно болеть коронавирусом, — хроническая обструктивная болезнь легких. Этой болезнью страдают курильщики и она также «старит» легкие, пояснил Бабак.

Пульмонолог уточнил, что вакцинация помогает снизить вероятность такого разрушительного для организма сочетания болезней. Также Бабак посоветовал бросать курить — если человек был недолго подвержен этой вредной привычке, то он быстрее восстановится.

Пульмонолог рассказал, что можно определить индекс курения. Для этого нужно количество сигарет за день умножить на количество лет курения, а потом разделить полученное значение на 20. Если полученное значение больше 10, то высок риск болезни, которая потребует восстановления с помощью лекарств.

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