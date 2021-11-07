Курганцы обнаружили, что их QR-коды не действуют

QR-коды у некоторых курганцев перестали действовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Кургана обнаружили, что у вакцинированных от коронавируса перестали действовать QR-коды. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько читателей.

«После обновления на сайте госуслуг сертификат считывается, как недействительный. Раньше говорили, что будет действовать год. Поэтому были спокойны, на ревакцинацию не торопились», — говорят жители города.

Курганцы отмечают, что многие ставили прививку более полугода назад. При этом сейчас оперативно записаться на ревакцинацию не получается. «Запись в поликлиниках идет на 22 и 23 ноября. Причем очень неудобное время записи — только после 14:00, потому что с утра вакцинируют первым компонентом. Придется уходить с работы и ехать в поликлинику», — говорят горожане.

Люди переживают также по поводу того, как будут реагировать проверяющие в ТЦ и различных учреждениях, вход в которые предусмотрен только при наличии сертификата. Охрана может перестать пускать посетителей. Соответствующий запрос URA.RU направлен в пресс-службу правительства. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что госуслуги массово аннулировали QR-коды россиян. Выяснилось, что изменения произошли одновременно с вступлением в силу приказа Минздрава РФ, который устанавливает новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19. В Курганской области действует требование при посещении организаций общепита, оказывающих бытовые услуги, ТЦ, учреждений культуры и спорта, гостиниц предоставлять паспорт и QR-код, или иной медицинский документ о перенесенном COVID или вакцинации, или результат ПЦР-теста, которому меньше 72 часов.