Найдено решение для тех, чьи QR-коды аннулировали «Госуслуги»

Временный сертификат о вакцинации приходит на почту, привязанную к «Госуслугам» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, которые столкнулись с обнулением сертификатов о вакцинации от коронавируса, могут подать жалобу на сайте госуслуг. Об этом URA.RU сообщила читательница.

«Несколько знакомых направили на „Госуслугах“ жалобу по форме „Сообщить об ошибке“. Пока жалоба не рассмотрена, выдается временный сертификат на 14 дней», — рассказала URA.RU читательница.

Новый QR-код приходит на почту, привязанную к аккаунту на сайте госуслуг. В личном кабинете на портале по-прежнему остается старый сертификат о вакцинации.

Массовое обнуление QR-кодов произошло утром 8 ноября. Причиной стал вступивший в силу приказ Минздрава РФ, который утверждает новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Срок действия документа сократили с года до шести месяцев.

Ранее власти официально не анонсировали такое изменение в правилах. Предупреждение о возможном сокращении сроков действия QR-кодов выпустил Роспотребнадзор по Пермскому краю. Однако в ведомстве уточнили, что на такой шаг власти пойдут только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Сайт госуслуг