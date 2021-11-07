Семья из Салехарда 20 лет добивалась жилья от мэрии

Жители Салехарда получили новую квартиру через суд, при помощи прокуратуры Фото: Размик Закарян © URA.RU

Семья из Салехарда (ЯНАО) с 2000 года добивалась получения квартиры по программе переселения из аварийного жилья. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.

«Установлено, что в 2000 году заявительница и члены ее семьи вынуждены были выехать из своего жилого помещения. Помещение находилось в аварийном состоянии и постоянно затапливалось, что делало проживание в нем невозможным. На протяжении 20 лет семья неоднократно обращалась в администрацию Салехарда, однако в предоставлении жилья ей было отказано», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура внесла представление главе Салехарда, которое было проигнорировано. После этого надзорное ведомство направило в суд иск о предоставлении квартиры жителям города. В настоящее время заявителям предоставлена благоустроенная квартира.