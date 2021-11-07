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03 ноября 2021

Семья из Салехарда 20 лет добивалась жилья от мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, бараки, реновация
Жители Салехарда получили новую квартиру через суд, при помощи прокуратуры Фото:

Семья из Салехарда (ЯНАО) с 2000 года добивалась получения квартиры по программе переселения из аварийного жилья. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.

«Установлено, что в 2000 году заявительница и члены ее семьи вынуждены были выехать из своего жилого помещения. Помещение находилось в аварийном состоянии и постоянно затапливалось, что делало проживание в нем невозможным. На протяжении 20 лет семья неоднократно обращалась в администрацию Салехарда, однако в предоставлении жилья ей было отказано», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура внесла представление главе Салехарда, которое было проигнорировано. После этого надзорное ведомство направило в суд иск о предоставлении квартиры жителям города. В настоящее время заявителям предоставлена благоустроенная квартира.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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