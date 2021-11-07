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Прокуратура ЯНАО наказала главврача городской больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура оштрафовала за неисполнение предписаний главврача Лабытнангской городской больницы Фото:

Главврач Лабытнангской городской больницы Ирина Жежель не исправила нарушения в оказании медицинской помощи и не увеличила необходимое число врачей и оборудования. За это ей выписан штраф, сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Прокуратура Лабытнанги в июне—июле текущего года провела проверки исполнения законодательства о здравоохранении в деятельности ГБУЗ ЯНАО „Лабытнангская городская больница“. По их результатам главному врачу учреждения внесены представления об устранении нарушений закона. Данные обязанности главным врачом лечебного учреждения не исполнены», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура предписала безотлагательно рассмотреть представления с участием прокурора и письменно уведомить ведомство в течение месяца об устранении нарушений. Из-за невыполнения обязанностей главврача Ирину Жежель оштрафовали по решению суда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнангской городской больницы утилизация опасных отходов проходит с нарушениями. В больнице не во всех подразделениях было закуплено оборудование для обеззараживания эпидемиологически опасных медицинских отходов класса «В».

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© Служба новостей «URA.RU»
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