Автобус, который перегоняли из ХМАО в Тюмень, слетел с дороги на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. На месте аварии введено реверсивное движение и образовалась пробка.
«Автобус Zhohg Tong съехал в кювет и опрокинулся сегодня на 381-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Уватском районе Тюменской области. Транспорт перегоняли из ХМАО в Тюмень», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.
Внутри автобуса было три человека: мужчина за рулем и двое пассажиров — сменные водители. Один из них получил травму. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель не учел погодные условия и выбрал для движения неверную скорость.
По данным сервиса «Яндекс Пробки», в настоящее время на трассе введено реверсивное движение. Из-за этого при движении в сторону ХМАО образовалась двухкилометровая пробка.
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