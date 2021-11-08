На трассе ввели реверсивное движение, автомобили стоят в пробке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Автобус, который перегоняли из ХМАО в Тюмень, слетел с дороги на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. На месте аварии введено реверсивное движение и образовалась пробка.

«Автобус Zhohg Tong съехал в кювет и опрокинулся сегодня на 381-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Уватском районе Тюменской области. Транспорт перегоняли из ХМАО в Тюмень», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

Внутри автобуса было три человека: мужчина за рулем и двое пассажиров — сменные водители. Один из них получил травму. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель не учел погодные условия и выбрал для движения неверную скорость.

По данным сервиса «Яндекс Пробки», в настоящее время на трассе введено реверсивное движение. Из-за этого при движении в сторону ХМАО образовалась двухкилометровая пробка.

Фото: УГИБДД по Тюменской области

Фото: УГИБДД по Тюменской области