Стационарные пункты полиции установлены на набережной и возле ТРЦ «Пушкинский» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два новых стационарных пункта полиции установлены в Кургане и переданы в безвозмездное пользование городского УМВД. Об этом сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области.

«В рамках государственной программы Курганской области „Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности“ приобретены и переданы в безвозмездное пользование УМВД России по городу Кургану стационарные пункты полиции. Они имеют современный внешний вид, отвечающий городскому облику, надпись „Полиция“ имеет подсветку», — говорится в сообщении на сайте департамента.

Пункты полиции установлены в местах массового пребывания людей, а также «наиболее подверженных криминогенным проявлениям». «Такими местами определены набережная (в районе кафе „Набережка“) и ТЦ „Пушкинский“. Надеемся, что жители нашего города по достоинству оценят заботу и защиту правопорядка», — отмечают в ведомстве.

О планах установить опорный пункт полиции на набережной Кургана городская администрация сообщала в мае. Жители расположенных поблизости домов просили, чтобы полицейские следили за порядком на набережной в вечернее и ночное время суток. Определить подрядчика, который установит пункты полиции, удалось лишь со второй попытки. На первые торги поступило две заявки, но обе отклонила аукционная комиссия.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU