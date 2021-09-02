Курганские власти отказали желающим установить павильоны полиции

На набережной Кургана и в парке Победы планируют установить пункты полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Курганской области отказались от проведения первого аукциона и предпримут вторую попытку найти подрядчика, который установит два новых пункта полиции в областном центре. На первые торги поступило две заявки, но обе отклонила аукционная комиссия.

«Аукцион в электронной форме по объекту закупки „Поставка стационарных пунктов полиции“ признается несостоявшимся», — указано в протоколе, опубликована на портале госзакупок. Заявки обоих участников отклонили по одной и той же причине: они не позволили комиссии установить конкретные значения цвета фасада и конструкции павильонов, так как в документах присутствовал символ «/».

Новый аукцион назначен на 10 сентября. Начальная цена торгов — 1,498 млн рублей. Заказчиком выступает региональный департамент имущественных и земельных отношений.

Согласно аукционной документации, новые стационарные пункты полиции должны появиться в парке Победы и на набережной реки Тобол (возле здания Пенсионного фонда). Павильоны должны обшиваться фасадными металлическими кассетами. С двух сторон помещения должна быть надпись «Полиция» со светодиодной подсветкой внутри букв. Выполнить работы необходимо в течение 60 дней с момента подписания контракта.

О планах установить опорный пункт полиции на набережной Кургана городская администрация сообщала в мае. Жители расположенных поблизости домов просили, чтобы полицейские следили за порядком на набережной в вечернее и ночное время суток. Они жаловались на шум и скопление машин по ночам.