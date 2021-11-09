В Новосибирске требуются «охотники за привидениями» на зарплату до 150 тысяч рублей, в Химках ищут «икорного консультанта», а в Тамбове «главного рыбовода». О самых необычных вакансиях URA.RU рассказали в пресс-службе HeadHunter Урал.
«Вакансия „охотник за привидениями“, Новосибирск, предлагаемая заработная плата от 40 000 рублей до 150 000 до вычета налогов. „Тусовщик в караоке-бар“ требуется в Тюмени, оплата — от 10 000 до 20 000 рублей до вычета налогов. „Наставника — обнимателя“ ищут в Екатеринбурге, заработная плата от 25 000 до 70 000. Вакансия „болтун за деньги“ заявлена в Новосибирске и Санкт-Петербурге, оплата от 30 000 до 45 000 до 20 000 соответственно», — перечислили в пресс-службе HeadHunter Урал.
Также в компании добавили, что в Барнауле требуется «специалист по помощи в достижении мечты» на зарплату до 80 тысяч рублей, в Воронеже «полезный человек» — от 55 000 до 150 000 рублей, в Уфе «волшебник продаж» — от 99 000 рублей, в Туле «директор по первым впечатлениям» — от 35 000 рублей, в Перми «Евангелист продукта», в Москве «йог — сомелье», а в Тамбове «главный рыбовод».
Ранее Министерство просвещения РФ предложило остановить прием абитуриентов в средние специальные учебные заведения по 43 направлениям. В список, в частности, входят специальности: парикмахер, рекламный агент, контролер банка, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта, младшая медсестра по уходу за больными, судовой бортпроводник, судовой повар.
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