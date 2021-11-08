Экс-главу предприятия Роскосмоса обвинили в новом хищении

Бывший гендиректор корпорации «Стратегические пункты управления», дочернего предприятия «Роскосмоса», Владимир Полянский стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в хищении средств.
По версии следствия, Полянский, являясь должностным лицом, похитил в 2015 году деньги корпорации. Он незаконно внес себя в список изобретателей устройства для образования аварийного выхода из шахт. После получения заявки Роспатент зарегистрировал изобретение на пять человек, включая Полянского, передает «
Отмечается, что вознаграждение за такого рода изобретение составляет 30% от средней заработной платы за последний год. Чтобы получить премию, Полянский, как утверждает следствие, в начале 2015 года подписал приказ о поощрении своих подчиненных и себя лично за изобретательство. Незаконная премия экс-гендиректору превысила 1 млн рублей, а средства были переведены на банковскую карту.
Ранее следствие возбудило 22 уголовных дела в отношении сотрудников «Роскосмоса». Об этом сообщил глава службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников. По его словам, дела заводились в отношении работников, которые позволяли себе превышение полномочий и хищение бюджетных средств. Так, бывший руководитель корпорации «Стратегические пункты управления» Владимир Полянский был пойман на краже 20 млн рублей в 2020 году. Эти деньги он назначил себе в виде премии. В 2019 году Полянский также обвинялся в незаконной выплате 4,8 млн рублей.
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