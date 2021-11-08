08 ноября 2021

Экс-главу предприятия Роскосмоса обвинили в новом хищении

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Против Полянского завели третье уголовное дело Фото:

Бывший гендиректор корпорации «Стратегические пункты управления», дочернего предприятия «Роскосмоса», Владимир Полянский стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в хищении средств.

По версии следствия, Полянский, являясь должностным лицом, похитил в 2015 году деньги корпорации. Он незаконно внес себя в список изобретателей устройства для образования аварийного выхода из шахт. После получения заявки Роспатент зарегистрировал изобретение на пять человек, включая Полянского, передает «Коммерсант».

Отмечается, что вознаграждение за такого рода изобретение составляет 30% от средней заработной платы за последний год. Чтобы получить премию, Полянский, как утверждает следствие, в начале 2015 года подписал приказ о поощрении своих подчиненных и себя лично за изобретательство. Незаконная премия экс-гендиректору превысила 1 млн рублей, а средства были переведены на банковскую карту.

Ранее следствие возбудило 22 уголовных дела в отношении сотрудников «Роскосмоса». Об этом сообщил глава службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников. По его словам, дела заводились в отношении работников, которые позволяли себе превышение полномочий и хищение бюджетных средств. Так, бывший руководитель корпорации «Стратегические пункты управления» Владимир Полянский был пойман на краже 20 млн рублей в 2020 году. Эти деньги он назначил себе в виде премии. В 2019 году Полянский также обвинялся в незаконной выплате 4,8 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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