Полпред Якушев поручил выдавать QR-коды людям без смартфона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Ксения Шойгу, Мутко, Якушев, Файзуллин. Санкт-Петербург, якушев владимир
Владимир Якушев призвал бороться с продажей QR-кодов в УрФО Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Уральском федеральном округе должны выпускаться QR-коды о вакцинации от коронавируса, напечатанные на бумажных носителях. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

«У людей в возрасте должна быть возможность получить QR-код на бумаге», — приводятся слова Якушева на официальном сайте полпредства. Он уточнил, что это необходимо, так как у пожилых людей может не быть электронных носителей QR-кода — смартфонов или другой техники.

При этом власти должны не допускать покупки или продажи документов о вакцинации, добавил Якушев. Он обратился к главным федеральным инспекторам с поручением реагировать на сообщения о мошенничестве.

Приказ о введении QR-кодов в Свердловской области начал действовать с 25 октября. С 30 октября в регионе запретили посещать торговые центры, рестораны, кафе и другие общественные места без QR-кода. Соответствующий документ появляется на сайте госуслуг у граждан после прохождения вакцинации или у тех, кто официально переболел коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...