Полпред Якушев поручил выдавать QR-коды людям без смартфона

В Уральском федеральном округе должны выпускаться QR-коды о вакцинации от коронавируса, напечатанные на бумажных носителях. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.
«У людей в возрасте должна быть возможность получить QR-код на бумаге», — приводятся слова Якушева на официальном сайте полпредства. Он уточнил, что это необходимо, так как у пожилых людей может не быть электронных носителей QR-кода — смартфонов или другой техники.
При этом власти должны не допускать покупки или продажи документов о вакцинации, добавил Якушев. Он обратился к главным федеральным инспекторам с поручением реагировать на сообщения о мошенничестве.
Приказ о введении QR-кодов в Свердловской области начал действовать с 25 октября. С 30 октября в регионе запретили посещать торговые центры, рестораны, кафе и другие общественные места без QR-кода. Соответствующий документ появляется на сайте госуслуг у граждан после прохождения вакцинации или у тех, кто официально переболел коронавирусной инфекцией.
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