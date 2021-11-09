СК возбудил уголовное дело из-за гибели бойца СОБР

Следователи ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело после гибели бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) в ходе операции по задержанию мошенников. Сотрудника СОБР сбила и переехала машина.
«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления „посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“. Подозреваемый 38-летний мужчина задержан на кольцевой автомобильной дороге, решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения», — сообщается на официальном сайте СК.
Ранее сотрудник СОБР, подполковник Евгений Захаров, погиб при задержании банды телефонных мошенников. Один из подозреваемых за рулем автомобиля сбил и переехал бойца СОБР. Захаров награжден государственными наградами — медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью Суворова, а также ведомственными наградами. У него осталась жена и трое детей. Захарова посмертно наградят медалью «За мужество», пишет RT.
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