Сотрудник СОБРа погиб во время спецоперации в Петербурге

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В Петербурге осуществляется операция по поимке преступника Фото:

В Петербурге на Пулковском шоссе сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) погиб во время операции по задержанию телефонных мошенников. Один из подозреваемых за рулем автомобиля сбил и переехал силовика.

«Сотрудники СОБРа помогали реализовывать информацию об очередном эпизоде обмана людей под предлогом помощи родственникам попавших в беду — например, ДТП. Однако, по предварительным данным, один из подозреваемых за рулем автомобиля у дома жертвы сбил и переехал сотрудника СОБР. Тот погиб на месте», — пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Пушкинском районе Петербурга около 8 утра. Для задержания преступника в городе введен план «Перехват».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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