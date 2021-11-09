Сотрудник СОБРа погиб во время спецоперации в Петербурге

В Петербурге осуществляется операция по поимке преступника Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Петербурге на Пулковском шоссе сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) погиб во время операции по задержанию телефонных мошенников. Один из подозреваемых за рулем автомобиля сбил и переехал силовика.

«Сотрудники СОБРа помогали реализовывать информацию об очередном эпизоде обмана людей под предлогом помощи родственникам попавших в беду — например, ДТП. Однако, по предварительным данным, один из подозреваемых за рулем автомобиля у дома жертвы сбил и переехал сотрудника СОБР. Тот погиб на месте», — пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Пушкинском районе Петербурга около 8 утра. Для задержания преступника в городе введен план «Перехват».