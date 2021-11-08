Бывшие чиновники из Шадринского района Вячеслав Рознин и Владимир Осокин заслушали приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Экс-главу Шадринского района Курганской области Владимира Осокина и его бывшего заместителя Вячеслава Рознина признали виновными в злоупотреблении полномочиями. Курганский городской суд приговорил их к отбыванию сроков в колонии общего режима, передает корреспондент URA.RU. Ранее суд вынес приговор бывшему первому замгубернатора Сергею Пугину, также фигурировавшему в этом деле.

«Признать Осокина виновным, назначить наказание 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Рознину назначить 2 года 6 месяцев колонии общего режима. Взять Осокина и Рознина под стражу в зале суда», — зачитал судья Владимир Максимов. У осужденных нет денежных взысканий в приговоре, с их имущества снят арест.

Бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина приговорили к восьми годам лишения свободы. Курганский городской суд признал экс-чиновника виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взяток

Рознин и Осокин фигурировали в деле Пугина, задержанного в апреле 2020 года сотрудниками областных УФСБ и СУ СК. Экс-чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями при приемке и оплате не выполненных работ по строительству объектов в Шадринском районе и получении взяток от представителя подрядчика — компании «Мультипласт».

Ранее URA.RU сообщало, что Рознин признал вину в злоупотреблении полномочиями, но его адвокат настаивал, что преступление не было совершено группой лиц по предварительному сговору. Адвокаты Осокина настаивали на невиновности подзащитного. Прокурор Алексей Киселев предлагал судье приговорить Осокина к четырем годам, а Рознина — к трем годам колонии общего режима.