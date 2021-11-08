В ЯНАО станет больше врачей, получающих субсидии

Список врачебных специальностей, получающих субсидии, пополнился «Лечебным делом» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Число врачей, которые могут получить субсидии по программе «Врачи, нужные Ямалу», увеличится. Как сообщается в опубликованном документе, к списку добавляют медиков, работающих по специальности «Лечебное дело».

«Изменения, касающиеся принятия специалистов дефицитных специальностей, инициированы медицинскими организациями региона. Выделение финансовых средств определяется за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 г. здравоохранению», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

В этом году выделена единовременная выплата в 1 млн рублей для 42 врачей, которые устраиваются работать в больницы ЯНАО. Специалист получит первую ее половину в течение 7 дней после издания приказа работодателя о предоставлении выплаты, а вторая будет зачислена после двух лет работы в медицинской организации.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вышел в лидеры среди регионов РФ по здравоохранению. Регион занял третье место в рейтинге.