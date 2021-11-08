08 ноября 2021
07 ноября 2021
06 ноября 2021

В ЯНАО станет больше врачей, получающих субсидии

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, медсестра, белые халаты, стационар, поликлиника, коридор больницы, медицина, клиника, врач, медсестры, сдача анализов
Список врачебных специальностей, получающих субсидии, пополнился «Лечебным делом» Фото:

Число врачей, которые могут получить субсидии по программе «Врачи, нужные Ямалу», увеличится. Как сообщается в опубликованном документе, к списку добавляют медиков, работающих по специальности «Лечебное дело».

«Изменения, касающиеся принятия специалистов дефицитных специальностей, инициированы медицинскими организациями региона. Выделение финансовых средств определяется за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 г. здравоохранению», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

В этом году выделена единовременная выплата в 1 млн рублей для 42 врачей, которые устраиваются работать в больницы ЯНАО. Специалист получит первую ее половину в течение 7 дней после издания приказа работодателя о предоставлении выплаты, а вторая будет зачислена после двух лет работы в медицинской организации.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вышел в лидеры среди регионов РФ по здравоохранению. Регион занял третье место в рейтинге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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