В Минобороны ответили на действия военных США в Черном море

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, корабль, ВМФ, катер военный, тер
В Минобороны заявили о дестабилизации со стороны США Фото:

Действия военно-морских сил США в Черном море являются дестабилизирующим фактором, одна из целей — военное освоение территории Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление министерства. Также там сообщили о том, что США предпринимают внеплановые действия для создания многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от границ России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал цели НАТО в Черном море. По его словам, военные корабли США и НАТО, заходящие в акваторию Черного моря, проверяют защиту российских границ от возможного вторжения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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