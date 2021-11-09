В Минобороны ответили на действия военных США в Черном море

Действия военно-морских сил США в Черном море являются дестабилизирующим фактором, одна из целей — военное освоение территории Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
«Налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление министерства. Также там сообщили о том, что США предпринимают внеплановые действия для создания многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от границ России.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал цели НАТО в Черном море. По его словам, военные корабли США и НАТО, заходящие в акваторию Черного моря, проверяют защиту российских границ от возможного вторжения.
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