09 ноября 2021

Иммунолог рассказал, когда в России снизится заболеваемость COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость COVID-19 в России начнет снижаться через две-три недели Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заболеваемость COVID в России выйдет на плато примерно в течение недели и начнет снижаться через две-три недели. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Сейчас в течение недели мы ждем превращения пика заболеваемости в плато. Там, где были введены ограничительные меры, в любом случае люди будут болеть меньше, меньше будут умирать. А дальше уже накопится коллективный иммунитет к штамму „дельта“, в том числе за счет переболевших в скрытой форме. И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости», — рассказал Жемчугов в беседе с ТАСС.

Период нерабочих дней в России продлился с 30 октября по 7 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице немного стабилизировалась после введения нерабочих дней. Тем временем в других регионах местные власти решили продлить локдаун. Среди них Челябинская область, где нерабочий период продолжится до 12 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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