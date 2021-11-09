Иммунолог рассказал, когда в России снизится заболеваемость COVID

Заболеваемость COVID в России выйдет на плато примерно в течение недели и начнет снижаться через две-три недели. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
«Сейчас в течение недели мы ждем превращения пика заболеваемости в плато. Там, где были введены ограничительные меры, в любом случае люди будут болеть меньше, меньше будут умирать. А дальше уже накопится коллективный иммунитет к штамму „дельта“, в том числе за счет переболевших в скрытой форме. И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости», — рассказал Жемчугов в беседе с ТАСС.
Период нерабочих дней в России продлился с 30 октября по 7 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице немного стабилизировалась после введения нерабочих дней. Тем временем в других регионах местные власти решили продлить локдаун. Среди них Челябинская область, где нерабочий период продолжится до 12 ноября.
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