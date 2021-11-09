Синоптик Тишковец рассказал, какой будет зима в России

В России ожидается «европейская» зима с большим количеством снега. Об этом заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее „еврозиму“», — рассказал Тишковец в интервью радио Sputnik.
Ранее диетолог Наталья Лазуренко назвала самые полезные продукты в преддверии зимы. По ее словам, следует уделить внимание в своем рационе на продукты, содержащие витамины группы B (овощи), витамин С (цитрусовые) и поддерживающие иммунитет.
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