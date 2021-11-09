09 ноября 2021

Синоптик Тишковец рассказал, какой будет зима в России

© Служба новостей «URA.RU»
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В России ожидается снежная зима Фото:

В России ожидается «европейская» зима с большим количеством снега. Об этом заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее „еврозиму“», — рассказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко назвала самые полезные продукты в преддверии зимы. По ее словам, следует уделить внимание в своем рационе на продукты, содержащие витамины группы B (овощи), витамин С (цитрусовые) и поддерживающие иммунитет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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