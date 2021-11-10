В Кремле не планируют сохранять QR-коды после пандемии

Никто не может предсказать насколько долго продлится пандемия коронавируса, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство не рассматривает возможность сохранения QR-кодов после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не рассматривается. Пока что никто не может прогнозировать когда закончится пандемия», — сказал Песков отвечая на вопрос URA.RU.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что в ближайшее время QR-коды не будут отменены. Ранее на портале «Госуслуг» произошел массовый сбой, из-за которого у 300 тысяч граждан России аннулировались QR-коды.