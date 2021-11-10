В Роспотребнадзоре подвели итоги недельного локдауна

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Эксперт Роспотребнадзора положительно оценил проведение нерабочих дней Фото:
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Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Благодаря введению каникул в России властям удалось разорвать цепочки заражений COVID. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, во многих регионах темпы роста заболеваемости инфекцией замедлились.

«Безусловно, введение нерабочих дней дало положительный эффект, и нам все же удалось разорвать цепочки заражений. В большинстве регионов темпы прироста случаев COVID-19 замедлились, многие крупные субъекты выходят на этап стабилизации», — сказал Горелов в ходе беседы с «Известиями».

Период нерабочих дней в России продлился с 30 октября по 7 ноября. Во многих регионах ввели QR-коды о вакцинации для посещения общественных мест.

Ранее с URA.RU в кругах, близких к свердловской власти, поделились информацией о том, что в начале недели, 3 и 4 ноября, свердловские власти решили не продлевать нерабочие дни. В пятницу, 5 октября, это решение не афишировалось. Такая ситуация связана прежде всего с тем, что никто из чиновников не хочет брать на себя такую ответственность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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