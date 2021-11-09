Одиозный активист из ЯНАО собрался в «Единую Россию»

Новоуренгоец состоял в разных политических партиях и создал свою Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активист из Нового Уренгоя (ЯНАО) Станислав Щербенко заявил о вступлении в партию «Единая Россия». Об этом он сообщил в социальных сетях. До этого мужчина состоял в других политических объединениях и агитировал жителей голосовать за КПРФ.

«Совместно со штабом общественной поддержки [„Единой России“] мы обязаны оказывать помощь гражданам России в их проблемах. Прошу писать мне в личные сообщения о правонарушениях тех или иных людей в городе Новый Уренгой. Наша задача свято оберегать народ Ямала. С уважением, общественный и политический деятель Станислав», — написал в группе «ГОРОРО» в соцсети «ВКонтакте» Щербенко.

Местные жители сообщают, что активист взял заявление, чтобы вступить в партию, но не принес его. «Заявление на вступление в ряды сторонников взял заполнить, еще не принес. Принимать или нет в партию решает местный политсовет. Но сначала не менее шести месяцев нужно быть сторонником и проявить себя с лучшей стороны», — прокомментировала запись Ирина Тикшаева.

В реготделении «Единой России» агентству сообщили, что заявление от Щербенко не поступало. «На данный момент, заявления о вступлении в сторонники или члены партии не поступало. Важно, партия открыта для новых инициатив и видит в своих рядах людей, предлагающих здравые идеи, которые могут принести пользу ямальцам и региону в целом», — ответили в партии. Связаться с активистом не удалось — на сообщения агентства он не отвечает.

Ранее Станислав Щербенко пытался создать свою партию «Дорогу молодым». В 2014 году мужчина собирал с новоуренгойцев деньги, чтобы уехать жить в Нью-Йорк и построить империю. По словам инсайдеров, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Активист из Нового Уренгоя Станислав Щербенко Группа «ГОРОРО» в соцсети «ВКонтакте»