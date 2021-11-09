Владимир Перезолов ждет повышения в политической карьере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первым вице-спикером Законодательного собрания Челябинской области может стать депутат ЗСО Владимир Перезолов. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в региональном парламенте. Перезолов займет пост, который освободится после того, как 16 ноября уйдет в отставку спикер ЗСО Владимир Мякуш и руководителем станет его первый заместитель Александр Лазарев.

«Сейчас идут консультации. Рассматриваются разные кандидатуры, но все склоняются к тому, что первым вице-спикером предложат сделать Перезолова. Этот вопрос согласовывают с губернатором Алексеем Текслером», — рассказал инсайдер.

Перелозов впервые избрался в ЗСО в 2010 году, с тех пор еще дважды выигрывал выборы по Еманжелинскому одномандатному округу. В 2020 году в этом округе по спискам «Единой России» в заксобрание избрался Лазарев. По словам инсайдера, Лазарев и Перезолов давно знакомы, им будет комфортно работать вместе.

В нынешнем составе ЗСО Перезолов работает на штатной должности и занимает пост заместителя председателя комитета по экономической политике. Мякуш, в ответ на вопрос URA.RU, кто может стать первым вице-спикером, заявил, что этот вопрос будут решать сами депутаты. Получить комментарий Лазарева не удалось.

О своем уходе с поста спикера ЗСО Мякуш объявил 10 ноября. Он руководил областным парламентом с 2005 года, а впервые стал депутатом в 1998 году. Свой уход он объяснил желанием уступить молодым, еще год назад он стал готовить Лазарева как своего преемника. Среди политических элит Мякуш считается одним из самых опытных и уважаемых политиков. Текслер предложил ему занять должность советника главы региона. Вопрос об отставке Мякуша будет рассмотрен на внеочередной сессии ЗСО 16 ноября.