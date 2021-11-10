Путин обеспокоился возможным ростом цен на продукты

Президент России Владимир Путин заявил — нельзя допустить, чтобы ситуация с химудобрениями отразилась на ценах на продукты. По его словам, необходимо также не допустить сбоев из-за роста цен на энергоносители и газ.
«На внутреннем рынке РФ цена на азотные минеральные удобрения, на химические удобрения в три, а то и в четыре раза ниже, чем на европейском рынке. Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. Нам, конечно, нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства», — сказал Путин на совещании с членами правительства, трансляция которого велась на канале «Россия 24».
По словам президента, в связи с ростом цен на энергоносители и на газ крупные европейские производители сокращают объемы производства на 40%. «А Китай тоже принимает соответствующие решения, ограничивающие экспорт. Все это факторы заставляют серьезно задуматься о том, что будет в ближайшее время», — подытожил Путин.
На Камчатке и Чукотке ранее заявили о затяжном дефиците товаров и продуктов. Задержки поставок на Камчатку доходят до 60 дней, а почти во всех населенных пунктах Чукотки отсутствуют овощи и фрукты, молочная продукция и яйца, уточняет Царьград.
Подписывайтесь на URA.RU в