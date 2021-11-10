Блинкен: Россия должна содействовать смягчению энергокризиса

Если США сделает вывод, что Россия действительно выполняет все обязательства в сфере энергетики, то это поможет снизить обеспокоенность на европейском энергетическом рынке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
«Мы изучаем то, использует ли Россия энергетику, которая у нее имеется, <…> позитивным образом или же стремится использовать ее в качестве оружия», — передает слова Энтони Блинкена ТАСС. Он добавил, что если Вашингтон удостоверится, что Москва выполняет все свои обязательства в сфере энергетики, то это снизит обеспокоенность на рынке.
Ранее сообщалось, что, по словам депутата Европарламента от Польши Космы Злотовского, Россия манипулирует газовым рынком в Европе для получения экономической и политической выгоды. Экономист предупредила о возможных проблемах России из-за дорого газа на европейском рынке. На Украине заявили об опасности «Северного потока — 2», передает RT.
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