Россия манипулирует ситуацией на рынке газа в Европе, чтобы получить экономическую и политическую выгоды. Такое мнение озвучил депутат Европарламента от Польши Косма Злотовский.
«Российская компания „Газпром“ через свое дочернее предприятие Gazprom Germania „контролирует восемь подземных газовых хранилищ в пяти европейских странах“. Так Москве проще „манипулировать предложением“ и влиять на цены на топливо в Европе», — приводит RT позицию депутата, которую он пытался аргументировать в своем обращении к Еврокомиссии.
Злотовский поинтересовался у коллег, несут ли действия «Газпрома» угрозу энергетической безопасности ЕС. Также он задался вопросом, злоупотребляет ли Россия своим доминирующим положением на газовом рынке.
Сейчас в Европе наблюдается энергетический кризис. Цены на газ в странах ЕС растут. Некоторые страны в этом обвиняют Россию, другие, напротив, защищают РФ.
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