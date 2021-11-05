05 ноября 2021

В Европарламенте обвинили РФ в манипуляциях с газом

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Москва через «Газпром» манипулирует ситуаций на энергорынке, считает депутат Европарламента Фото:
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Газовый кризис в Европе

Россия манипулирует ситуацией на рынке газа в Европе, чтобы получить экономическую и политическую выгоды. Такое мнение озвучил депутат Европарламента от Польши Косма Злотовский.

«Российская компания „Газпром“ через свое дочернее предприятие Gazprom Germania „контролирует восемь подземных газовых хранилищ в пяти европейских странах“. Так Москве проще „манипулировать предложением“ и влиять на цены на топливо в Европе», — приводит RT позицию депутата, которую он пытался аргументировать в своем обращении к Еврокомиссии.

Злотовский поинтересовался у коллег, несут ли действия «Газпрома» угрозу энергетической безопасности ЕС. Также он задался вопросом, злоупотребляет ли Россия своим доминирующим положением на газовом рынке.

Сейчас в Европе наблюдается энергетический кризис. Цены на газ в странах ЕС растут. Некоторые страны в этом обвиняют Россию, другие, напротив, защищают РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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