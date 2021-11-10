10 ноября 2021

В Госдуме предложили продлить экспортные пошлины на металлы

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Визит Алексея Текслера на ПАО «Челябинский цинковый завод» и участие в открытии кислородной станции. Челябинск, челябинский цинковый завод, цинк, металл
В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ считают, что продление вывозных пошлин остановит рост цен на жилье Фото:
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Нужно продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы на весь 2022 год для остановки роста цен на жилье. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Необходимо продление экспортных пошлин на черные и цветные металлы, которые были введены с 1 августа по 31 декабря, на весь 2022 год. Это позволит притормозить рост цен на строительную арматуру и, может быть, даже их снизит», — передают слова Владимира Кошелева «Известия».

Инициативу обсудят со строительным сообществом, а затем передадут правительству, уточнил Кошелев. Он добавил, что цена на арматуры серьезно влияет на себестоимость железобетонных изделий в крупноблочных и панельных зданиях.

Ранее сообщалось, 10 российских металлургических предприятий рискуют закрыться из-за введения экспортных пошлин правительства с 1 августа. Правительство обнулило экспортные пошлины на алюминиевые сплавы. Минпромторг РФ рассматривает повышение пошлины на экспорт лома. Экономист объяснил влияние металла, нефти, газа и древесины на рост цен, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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