В Госдуме предложили продлить экспортные пошлины на металлы

Нужно продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы на весь 2022 год для остановки роста цен на жилье. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Необходимо продление экспортных пошлин на черные и цветные металлы, которые были введены с 1 августа по 31 декабря, на весь 2022 год. Это позволит притормозить рост цен на строительную арматуру и, может быть, даже их снизит», — передают слова Владимира Кошелева «Известия».
Инициативу обсудят со строительным сообществом, а затем передадут правительству, уточнил Кошелев. Он добавил, что цена на арматуры серьезно влияет на себестоимость железобетонных изделий в крупноблочных и панельных зданиях.
Ранее сообщалось, 10 российских металлургических предприятий рискуют закрыться из-за введения экспортных пошлин правительства с 1 августа. Правительство обнулило экспортные пошлины на алюминиевые сплавы. Минпромторг РФ рассматривает повышение пошлины на экспорт лома. Экономист объяснил влияние металла, нефти, газа и древесины на рост цен, передает RT.
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