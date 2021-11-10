В Египте более 20 часов задерживают рейс с российскими туристами

Десятки россиян не могут вылететь в Екатеринбург из аэропорта Хургады (Египет) более 20 часов. В авиакомпании S7 заявляют, что причиной служит поломка самолета.
Рейс должен был вылететь в Екатеринбург еще в 9:55 в среду, передает РЕН ТВ. Однако вылет постоянно переносили, а после сказали, что самолет, на котором туристы должны были направиться домой, сломан.
Теперь вылет запланирован на шесть утра по местному времени. На онлайн-табло в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) прибытие ожидается в 14:45.
Ранее сообщалось о задержании россиян во Внуково, которые проглотили около килограмма кокаина. Из-за погодных условий в Москве было отменено или задержано более 60 рейсов, передает RT.
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