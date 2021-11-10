10 ноября 2021

В Египте более 20 часов задерживают рейс с российскими туристами

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, S7, с7
Из-за неисправности самолета российские туристы в Хургаде вынуждены ждать более 20 часов Фото:

Десятки россиян не могут вылететь в Екатеринбург из аэропорта Хургады (Египет) более 20 часов. В авиакомпании S7 заявляют, что причиной служит поломка самолета.

Рейс должен был вылететь в Екатеринбург еще в 9:55 в среду, передает РЕН ТВ. Однако вылет постоянно переносили, а после сказали, что самолет, на котором туристы должны были направиться домой, сломан.

Теперь вылет запланирован на шесть утра по местному времени. На онлайн-табло в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) прибытие ожидается в 14:45.

Ранее сообщалось о задержании россиян во Внуково, которые проглотили около килограмма кокаина. Из-за погодных условий в Москве было отменено или задержано более 60 рейсов, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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