10 ноября 2021

В 2022 году вырастут тарифы на интернет и телевидение

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Интернет. Екатеринбург, телефон, смартфон, wi-fi, интернет, сеть, гаджет, вай фай, беспроводной интернет
Рост цен на интернет и ТВ снизится по сравнению с предыдущими годами Фото:

По подсчетам агентства TelecomDaily тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году рискуют вырасти на 10%. Причинами служат увеличение цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве.

«На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, а также периодически останавливаются предприятия по их выпуску», — передают слова главы TelecomDaily Дениса Кускова «Известия».

Почти половина опрошенных участников рынка не исключают увеличения цен на 10% и больше, говорится в исследовании. Однако отмечается, что тарифы на домашний интернет и ТВ будут расти медленнее, чем 2020 и 2021 годах, потому что тогда цены увеличивались на 12-15%.

Ранее URA.RU сообщало, что президента РФ Владимира Путина обеспокоил рост цен на продукты. По данным «Автостата», цены на автомобили подорожали на 90% за последние семь лет. В правительстве нашли способ остановки роста цен на бензин в стране. Власти подготовили комплекс мер по стабилизации цен на продукты, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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