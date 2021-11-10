Анатолий Ташкинов на словах обещает не отчислять непривитых студентов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Исполняющий обязанности ректора пермского Политеха (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов изменил свой приказ, который обязывал студентов вакцинироваться от COVID-19 под угрозой отчисления. Накануне он вызвал критику не только студентов, но и губернатора края Дмитрия Махонина.

В измененном приказе говорится, что от обязательной вакцинации освобождены студенты младше 18 лет. Сотрудникам до 1 декабря можно привиться хотя бы первой дозой вакцины. Однако основной пункт, говорящий о возможном отстранении или отчислении остался. «В случае неисполнения данного приказа без уважительной причины работники и обучающиеся старше 18 лет могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения (отчисления)», — говорится в документе, опубликованном на сайте ПНИПУ.

Между тем в интервью СМИ Ташкинов заявил, что убрал из документа слова об увольнении. «В новой редакции приказа мы убрали слова про отчисление и увольнение», — цитирует его РБК. В пресс-службе ПНИПУ оперативно пояснить расхождения в словах руководителя вуза и опубликованных документах не смогли.

Приказ, из которого следует, что до 1 декабря необходимо обеспечить прохождение полной вакцинации 80% сотрудников и студентов всех структурных подразделений вуза, ПНИПУ опубликовал 10 ноября. Санкции — вплоть до отчисления или отстранения от работы вызвали критику со стороны студентов, а также губернатора края. Махонин порекомендовал Ташкинову «подумать над другими вариантами стимулирования студентов к вакцинации».