Свердловские трудоголики заплатят штраф за работу с COVID

Свердловчанин даже с коронавирусом решил потрудиться в саду Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Два жителя Карпинска (Свердловская область) оштрафованы судом за нарушение режима изоляции при коронавирусе. Один из мужчин, будучи больным, отправился трудиться в сад, второй вышел на работу. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Судьей Карпинского городского суда вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении двух жителей Карпинска. Им назначены административные наказания в виде штрафов по 15 000 рублей», — уточнила пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева.

То, что мужчины нарушили режим изоляции, обнаружили сотрудники карпинской больницы, которые пришли навестить пациентов и не застали их дома. Родные одного из нарушителей признались, что тот уехал в сад, второй оказался на работе.

Ранее Серовским районным судом были на 15 тысяч оштрафованы две местных жительницы. Одна вышла прогуляться во двор дома и была замечена соседкой, которая вызвала полицию. Вторая в период изоляции отправилась в бар, где ее увидели знакомые и тоже забили тревогу.