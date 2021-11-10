10 ноября 2021

За поход в бар COVID-контактная свердловчанка заплатит штраф

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антикороновирусная вечеринка Безопасная зона. Бар Salinger. Тюмень., Бар Salinger
Девушка предпочла изоляции поход в бар Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жительница поселка Сосьва (Свердловская область) заплатит 15 тысяч рублей штрафа за посещение бара в период изоляции. Такое решение вынесла судья Серовского районного суда Юлия Шкаленко, которая ранее оштрафовала другую COVID-свердловчанку. Постановление опубликовано на сайте Серовского суда.

«В нарушение обязательного режима изоляции А. не выполнила мероприятий, направленных на „разрыв“ механизма передачи инфекции COVID-19, соблюдение контактным лицом обязательного режима изоляции, а именно, А., являясь контактным лицом с заболевшим коронавирусной инфекцией, посещала место общего пользования бар „Махон“», — говорится в постановлении суда.

Девушка должна была 14 дней находиться на изоляции, однако уже в самом начале обозначенного Роспотребнадзором периода отправилась в бар. В увеселительном заведении ее заметили знакомые и сообщили в полицию. На суде свердловчанка признала вину. Ее приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Ранее такой же штраф судья Юлия Шкаленко определила для жительницы Серова, которую на улице заметила соседка и вызвала участкового. Сначала виновница объясняла, что просто вышла прогуляться, но по ходу заседания начала утверждать, что прервала изоляцию, чтобы накормить собаку. Общественность возмутил поступок соседки, в комментариях и соцсетях ее назвали «доносчицей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...