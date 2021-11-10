За поход в бар COVID-контактная свердловчанка заплатит штраф

Девушка предпочла изоляции поход в бар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница поселка Сосьва (Свердловская область) заплатит 15 тысяч рублей штрафа за посещение бара в период изоляции. Такое решение вынесла судья Серовского районного суда Юлия Шкаленко, которая ранее оштрафовала другую COVID-свердловчанку. Постановление опубликовано на сайте Серовского суда.

«В нарушение обязательного режима изоляции А. не выполнила мероприятий, направленных на „разрыв“ механизма передачи инфекции COVID-19, соблюдение контактным лицом обязательного режима изоляции, а именно, А., являясь контактным лицом с заболевшим коронавирусной инфекцией, посещала место общего пользования бар „Махон“», — говорится в постановлении суда.

Девушка должна была 14 дней находиться на изоляции, однако уже в самом начале обозначенного Роспотребнадзором периода отправилась в бар. В увеселительном заведении ее заметили знакомые и сообщили в полицию. На суде свердловчанка признала вину. Ее приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Ранее такой же штраф судья Юлия Шкаленко определила для жительницы Серова, которую на улице заметила соседка и вызвала участкового. Сначала виновница объясняла, что просто вышла прогуляться, но по ходу заседания начала утверждать, что прервала изоляцию, чтобы накормить собаку. Общественность возмутил поступок соседки, в комментариях и соцсетях ее назвали «доносчицей».