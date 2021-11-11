В Минцифры заявили о рекордной атаке на «Госуслуги»

В Минцифры заявили об атаках на «Госуслуги» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Минцифры сделали заявление по ситуации с падением сайта «Госуслуги». Там отметили, что накануне ресурс подвергся хакерской атаке.

«10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на „Госуслуги“, свыше 680 гигабит в секунду», — говорится в сообщении Минцифры, размещенном в telegram-канале ведомства. Там добавили, что после проблем работоспособность ресурса была восстановлена в течение 20 минут.

На «Госуслугах» 11 ноября был зафиксирован очередной сбой. Перед этим аналогичные проблемы имели место 9 и 10 ноября.