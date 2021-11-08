08 ноября 2021

Россияне начали ревакцинироваться из-за сбоя на «Госуслугах»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация иностранцев от коронавирусной инфекции. Челябинск, укол, прививка, шприц, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник лайт
Уралец напугался аннулирования QR-кодов и поставили прививку повторно Фото:

Некоторые россияне из-за ошибочного аннулирования сертификатов на портале «Госуслуги» экстренно ревакцинировались. Об этом сообщил блогер из Екатеринбурга Иван Колотовкин на своей странице в Facebook.

Колотовкин рассказал, что из-за ошибки на портале «Госуслуги» его знакомого не пустили в торговый центр. «Понимая, что продолжать работать в нормальном режиме будет нереально, он быстрее поехал в 40 больницу. Оказалось, что очередей почти нет, и в итоге он быстро ревакцинировался („Спутника Лайт“ не оказалось, поэтому ему опять поставили первый компонент „Спутника V“). Когда выяснилось, что причиной „обнуления“ сертификата является сбой, он офигел еще больше», — написал блогер.

Обнуление QR-кодов у россиян произошло 8 ноября утром. У людей резко изменился срок их действия в два раза — с года до полугода. Из-за этого у многих возникли проблемы. Позже глава Минцифры РФ Максут Шадаев оправдался за аннулирование QR-кодов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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