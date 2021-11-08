Россияне начали ревакцинироваться из-за сбоя на «Госуслугах»

Уралец напугался аннулирования QR-кодов и поставили прививку повторно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторые россияне из-за ошибочного аннулирования сертификатов на портале «Госуслуги» экстренно ревакцинировались. Об этом сообщил блогер из Екатеринбурга Иван Колотовкин на своей странице в Facebook.

Колотовкин рассказал, что из-за ошибки на портале «Госуслуги» его знакомого не пустили в торговый центр. «Понимая, что продолжать работать в нормальном режиме будет нереально, он быстрее поехал в 40 больницу. Оказалось, что очередей почти нет, и в итоге он быстро ревакцинировался („Спутника Лайт“ не оказалось, поэтому ему опять поставили первый компонент „Спутника V“). Когда выяснилось, что причиной „обнуления“ сертификата является сбой, он офигел еще больше», — написал блогер.

Обнуление QR-кодов у россиян произошло 8 ноября утром. У людей резко изменился срок их действия в два раза — с года до полугода. Из-за этого у многих возникли проблемы. Позже глава Минцифры РФ Максут Шадаев оправдался за аннулирование QR-кодов.