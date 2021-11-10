Власти ЯНАО не исключили введения QR-кодов в транспорте

О подготовке законодательства о QR-контроле в транспорте ранее заявили в Москве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте и другие дополнительные ограничения в ЯНАО возможны, если они направлены на предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперштабе.

«Продуманные меры, основанные на анализе ситуации и способные принести положительный эффект в предотвращении распространения коронавируса, могут быть использованы», — рассказали собеседники агентства, отвечая на вопрос о возможности введения QR-кодов в общественном транспорте. Представители власти уточнили, что не сомневаются: федеральный оперштаб просчитывает все связанные с данным вопросом нюансы.

Сейчас, по данным оперштаба ЯНАО, в регионе привито более 60% взрослого населения. Процесс вакцинации продолжается и, по данным властей, идет хорошими темпами — в сутки стабильно прививается более тысячи человек. Первым компонентом привито более 220 тысяч ямальцев, обоими компонентами — более 196 тысяч.

Ранее сообщалось, что федеральный оперштаб совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты о введении обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Некоторые регионы уже ввели данное требование в городском, пригородном и муниципальном транспорте.