10 ноября 2021
09 ноября 2021

Власти ЯНАО не исключили введения QR-кодов в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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О подготовке законодательства о QR-контроле в транспорте ранее заявили в Москве Фото:
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Коронавирус COVID-19

Введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте и другие дополнительные ограничения в ЯНАО возможны, если они направлены на предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперштабе.

«Продуманные меры, основанные на анализе ситуации и способные принести положительный эффект в предотвращении распространения коронавируса, могут быть использованы», — рассказали собеседники агентства, отвечая на вопрос о возможности введения QR-кодов в общественном транспорте. Представители власти уточнили, что не сомневаются: федеральный оперштаб просчитывает все связанные с данным вопросом нюансы.

Сейчас, по данным оперштаба ЯНАО, в регионе привито более 60% взрослого населения. Процесс вакцинации продолжается и, по данным властей, идет хорошими темпами — в сутки стабильно прививается более тысячи человек. Первым компонентом привито более 220 тысяч ямальцев, обоими компонентами — более 196 тысяч.

Ранее сообщалось, что федеральный оперштаб совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты о введении обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Некоторые регионы уже ввели данное требование в городском, пригородном и муниципальном транспорте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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