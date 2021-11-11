Татарстан официально вводит QR-коды в общественном транспорте

Власти Татарстана официально вводят QR-коды в общественном транспорте. Предъявлять цифровой документ придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте.
«QR-коды будут требовать в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте в Татарстане», — пишет РИА «Новости». Агентство уточняет, что проверкой наличия кодов займутся перевозчики, которые получат специальные субсидии для закупки необходимых технических средств.
Введение QR-кодов анонсировали в Татарстане еще 6 ноября. Тогда было заявлено, что коды нужны пассажирам старше 18 лет.
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