11 ноября 2021

В РПЦ осудили антиваксеров. «Нельзя оправдываться верой»

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Комиссия в АП по распределению президентских грантов с участием Сергея Кириенко. Москва, легойда владимир
Владимир Легойда считает, что в вопросе вакцинации должна быть свобода выбора Фото:
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Коронавирус COVID-19

Отказ от вакцинации против COVID-19 не имеет отношения к православной вере. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением. <…> Но считаем, что человек должен самостоятельно, свободно принимать решение», — сказал Владимир Легойда телеканалу RTVI, передает ТАСС.

По его мнению, в условиях современной медицины вакцинация — основной способ противостоять коронавирусу, но должна присутствовать свобода выбора. Также Легойда напомнил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее привился от COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что в РПЦ призывали россиян проходить вакцинацию от коронавируса из-за отсутствия альтернативы. Владимир Легойда заявлял, что в Русской православной церкви не станут заставлять священников прививаться. Власти Свердловской области посоветовали церквям и храмам пускать посетителей по QR-кодам. В РПЦ попросили «контактных» прихожан не приходить на службу, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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