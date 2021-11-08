08 ноября 2021

Свердловские власти рекомендовали РПЦ пускать прихожан по QR-коду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2015: Алиса Прудникова. Екатеринбург, креков павел, портрет
Павел Креков напомнил, что религиозные организации отделены от государства Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Православным церквям, как и храмам других конфессий, рекомендовано пускать посетителей, предъявивших QR-код о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Мы рекомендуем [создать в религиозных учреждениях зоны COVID-free]», — рассказал Креков во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он уточнил, что окончательное решение должны принять руководители конфессий, поскольку церковь отделена от государства.

Это касается не только православных храмов. Решение о введении пропускного режима рекомендовано принять руководству мечетей, синагог и католических церквей.

Зоны COVID-free в Свердловской области начали действовать с конца октября. Жителям региона, не привившимся от коронавируса и не имеющим медотвода, ограничен вход в большинство общественных мест. Речь идет о торговых центрах, ресторанах, спортивных клубах и других заведениях, где фиксируется массовое скопление людей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...