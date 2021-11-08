Свердловские власти рекомендовали РПЦ пускать прихожан по QR-коду

Павел Креков напомнил, что религиозные организации отделены от государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Православным церквям, как и храмам других конфессий, рекомендовано пускать посетителей, предъявивших QR-код о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Мы рекомендуем [создать в религиозных учреждениях зоны COVID-free]», — рассказал Креков во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он уточнил, что окончательное решение должны принять руководители конфессий, поскольку церковь отделена от государства.

Это касается не только православных храмов. Решение о введении пропускного режима рекомендовано принять руководству мечетей, синагог и католических церквей.

Зоны COVID-free в Свердловской области начали действовать с конца октября. Жителям региона, не привившимся от коронавируса и не имеющим медотвода, ограничен вход в большинство общественных мест. Речь идет о торговых центрах, ресторанах, спортивных клубах и других заведениях, где фиксируется массовое скопление людей.