Авиакомпании начнут наказывать за задержки рейсов

В России планируют ввести в законодательство такие термины, как «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг» для того, чтобы ввести штрафы для перевозчиков, задерживающих рейсы. Об этом сообщается в письме замруководителя Росавиации Георгия Бахарева президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.
«На рассмотрении Росавиации находится письмо Генпрокуратуры относительно недостатков нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров», — говорится в документе, передают «Известия». В Минтрансе подтвердили получение письма, добавив, что вопрос прорабатывается вместе с участниками рынка авиаперевозок.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественной палаты Илья Зотов одобрил повышение ответственности авиакомпаний. «При этом выгодополучателем от изменений норм должен быть пассажир, рейс которого задержан. Важно выплачивать людям такую компенсацию, которая бы мотивировала компанию быть пунктуальной, но не разорила отрасль», — подчеркнул он.
Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса S7 Хургада—Екатеринбург на более 20 часов. Директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов назвал причину частых задержек и опозданий рейсов. 2 ноября в столичных аэропортах задержали более 150 авиарейсов.
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