В Госдуме предложили сократить рабочий день на час

Осенью и зимой россияне должны работать меньше на один час. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов, который написал письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.
«Прошу вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час. Время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Фактически сограждане работают 10—11 часов вместо положенных восьми», — говорится в обращении депутата, которое есть в распоряжении RT.
По мнению депутата, это поможет поднять трудовую дисциплину и повысит мотивацию работников. Российский климат, отмечает Милонов, «препятствует высокой эффективности труда». Гражданам не хватает солнца зимой, холод влияет на настроение и здоровье.
Ранее он выступил за то, чтобы женщины получали деньги за рождение и воспитание детей. По мнению депутата, в каждой семье должен быть один ребенок. В таком случае рост населения планеты остановится, и уровень жизни у многих улучшится, уверен глава фракции, приводят его слова Дни.ру.
Недавно Милонов раскритиковал своих коллег за излишние жалобы и заявил, что комиссии по этике следует запретить им это делать. Депутат сообщил, что коллеги негодуют из-за отсутствия на рабочем месте ноутбуков и заявил, что сотрудники Госдумы могут принести свою технику, пока не получат служебную. «Жалуются слабаки», — заключил он.
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