МВД считает, что Владимир Осечкин нарушил одну из статей Уголовного Кодекса РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Создателя общественного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина объявили в федеральный розыск. Об этом URA.RU сообщили в МВД РФ.

«Дата рождения: 14 июня 1981 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — говорится в документе.

Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали новый ролик с кадрами пыток в российских колониях и издевательств над заключенными. Вскоре портал заблокировали. Сообщается также, что Осечкин передавал ролики нескольким СМИ для ознакомления.

Отмечается, что на кадрах издевательств, предположительно, фигурировала саратовская больница для заключенных и несколько колоний в других регионах. В том числе белгородская ИК-4, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов.

Осечкин разыскивается из-за нарушения уголовного законодательства России Скриншот URA.RU