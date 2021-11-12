Основателя «Гулагу.нет» Осечкина объявили в розыск. Скрин

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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
МВД считает, что Владимир Осечкин нарушил одну из статей Уголовного Кодекса РФ Фото:

Создателя общественного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина объявили в федеральный розыск. Об этом URA.RU сообщили в МВД РФ.

«Дата рождения: 14 июня 1981 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — говорится в документе.

Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали новый ролик с кадрами пыток в российских колониях и издевательств над заключенными. Вскоре портал заблокировали. Сообщается также, что Осечкин передавал ролики нескольким СМИ для ознакомления.

Отмечается, что на кадрах издевательств, предположительно, фигурировала саратовская больница для заключенных и несколько колоний в других регионах. В том числе белгородская ИК-4, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов.

Осечкин разыскивается из-за нарушения уголовного законодательства России

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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