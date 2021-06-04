Общественник заявил о страшных пытках и изнасилованиях в тюрьме

В Саратовской области над осужденными проводят пытки и насилуют Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В тюремной больнице № 1 (ОТБ-1) регионального УФСИН по Саратовской области над заключенными совершаются пытки с изнасилованием. Они применяются другими заключенными из числа «разработчиков» (сотрудничающих с администрацией колонии). Об этом сообщает основатель независимого комитета против коррупции и пыток «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.

«Его пытали „разработчики“ и негласные агенты оперативного управления УФСИН и УФСБ в туберкулезном отделении № 8 ОТБ-1. Они связывали мужчину, жестоко избивали и изнасиловали шваброй», — пишут News.ru со ссылкой на Осечкина. По его словам, активисты принуждали заключенного Павла Шеремета дать письменные показания о других заключенных из ЛИУ-3 УФСИН по Саратовской области. Он отмечает, что администрация ЛИУ-3 решила «наказать» Шеремета за жалобы, и оперативники организовали его перевод в пыточную ОТБ-1.

По словам Осечкина, в конце мая из-за с пыток и постоянных угроз со стороны оперативников УФСИН осужденные уже объявляли голодовку. На данный момент речь идёт о четырех насильственных преступлениях: ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания, совершенные организованной преступной группой), ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия) и ч. 2 ст. 302 УК РФ (принуждение к даче показаний с применением пыток).

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщал о разработке законопроекта. Он направлен на усиление ответственности для сотрудников правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы за пытки.