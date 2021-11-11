Авиакомпания «ЯМАЛ» готовится к введению QR-кодов на рейсах

Авиакомпания «Ямал» прорабатывает варианты Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиакомпания «Ямал» прорабатывает варианты внедрения системы проверки QR-кодов пассажиров. Как сообщили URA.RU представители компании, подготовка проводится на случай принятия на государственном уровне решения об обаятельных сертификатах вакцинации для перелетов.

«В случае принятия на государственном уровне решения об обязательных QR-кодах на перелеты, как и остальные авиаперевозчики, АК „Ямал“ будет вводить систему контроля пассажиров в порядке и сроках, указанных в нормативных документах. Прорабатываем варианты технологии процедуры и технические нюансы. Нововведение не увеличит время обслуживания», — сообщили URA.RU в авиакомпании «Ямал».

В «Ямал» не уточнили даты введения системы проверки QR-кодов. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО не исключают возможность введения QR-кодов для проезда в общественном транспорте, а также добавления дополнительных ограничений из-за COVID-19. О своем намерении ввести проверку QR-кодов заявили в авиакомпании UTair, где прорабатывают сценарии работы с ними.