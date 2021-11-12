Чиновник из ЯНАО сместил глав двух столиц в медиарейтинге по УрФО

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Титовский Алексей. ЯНАО, титовский алексей
Алексей Титовский заявлял о расселении ветхого жилья и реконструкции Обдорского острога Фото:

Глава Салехарда Алексей Титовский поднялся на две строчки в медиарейтинге глав столиц субъектов УрФО, тем самым вытеснив из первой тройки мэра Тюмени Руслана Кухарука, и опустив на пятую строчку главу Кургана Елену Ситникову. Соответствующие данные на своем сайте приводит компания «Медиалогия».

«Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов УрФО за октябрь 2021 года. Третье место — глава Салехарда Алексей Титовский (+2 позиции). Четвертое место — глава Тюмени Руслан Кухарук (-1 позиция). Пятое место — глава Кургана Елена Ситникова (-1 позиция)», — такие данные приводит компания «Медиалогия».

По словам аналитиков, добиться такого результата Титовскому удалось благодаря заявлению о реконструкции одного из главных туристических объектов Салехарда — Обдорского острога. Также цитируемость в медиапространстве мэру обеспечили обещания переселить сотню семей из ветхого жилья и посты с вариантами новогоднего украшения города.

Что до глав остальных столиц регионов УрФО, то первое и второе место рейтинга неизменно остались за Алексеем Орловым (Екатеринбург) и Натальей Котовой (Челябинск) соответственно.

Остальные позиции, в порядке убывания, распределили следующим образом:

  • глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин (+2);
  • председатель думы Тюмени Евгений Заболотный (+2);
  • председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин (-1);
  • председатель думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков (-3);
  • председатель думы Кургана Игорь Прозоров (+1);
  • председатель думы Челябинска Андрей Шмидт (-1);
  • председатель думы Салехарда Владимир Мартынюк.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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