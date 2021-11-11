Свердловские власти обсудят запрет продавать алкоголь без QR-кода

Свердловский оперштаб готов к дискуссии о продаже алкоголя только по QR-кодам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом готов рассмотреть запрет на продажу алкоголя без QR-кода. Эта инициатива может быть рассмотрена на ближайшем заседании оперштаба, заявил областной министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев.

«Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба», — заявил министр Артем Бахтерев, его слова привел официальный telegram-канал оперштаба.

Идею продавать алкогольные напитки только людям, имеющим QR-коды о вакцинации от коронавируса, ранее выдвинул екатеринбургский ресторатор Евгений Урюпин. Он предположил, что так можно увеличить число привитых граждан и одновременно снизить потребление спиртного.

С 25 октября в Свердловской области заработала система QR-кодов, без которых запрещен вход в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Уже на следующий день власти ужесточили меры: с 30 октября свердловчане без QR-кода не могут попасть в торговые центры, рестораны и фитнес-клубы. 2 ноября было объявлено о введении дополнительных ограничений: детям и подросткам запретили посещать торговые центры без взрослых, а также ужесточили пропускной режим для непривитых граждан.