В Свердловской области предложили продавать алкоголь по QR-кодам

Евгений Урюпин считает, что QR-коды нужно вводить более избирательно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области стоит продавать алкогольные напитки только людям, имеющим QR-коды о вакцинации от коронавируса. С соответствующим предложением выступил ресторатор заведения азиатской кухни в Екатеринбурге Dong Po Евгений Урюпин.

«Надо алкоголь продавать по QR, больший процент привитых бы получили», — написал Урюпин в своем instagram-аккаунте. При этом люди стали бы реже употреблять спиртные напитки, уверен ресторатор.

Он высказал мнение, что ограничение пропуска гостей в рестораны не настолько эффективно, как предложенная мера. Это связано с тем, что большинство сотрудников заведения привиты, а между клиентами соблюдается социальная дистанция.

URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее свердловские предприниматели выступили с предложением ввести QR-коды в общественном транспорте региона. Однако вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что принимать такое решение не планируется.