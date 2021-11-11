11 ноября 2021
10 ноября 2021

В Свердловской области предложили продавать алкоголь по QR-кодам

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Урюпин считает, что QR-коды нужно вводить более избирательно Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области стоит продавать алкогольные напитки только людям, имеющим QR-коды о вакцинации от коронавируса. С соответствующим предложением выступил ресторатор заведения азиатской кухни в Екатеринбурге Dong Po Евгений Урюпин.

«Надо алкоголь продавать по QR, больший процент привитых бы получили», — написал Урюпин в своем instagram-аккаунте. При этом люди стали бы реже употреблять спиртные напитки, уверен ресторатор.

Он высказал мнение, что ограничение пропуска гостей в рестораны не настолько эффективно, как предложенная мера. Это связано с тем, что большинство сотрудников заведения привиты, а между клиентами соблюдается социальная дистанция.

URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее свердловские предприниматели выступили с предложением ввести QR-коды в общественном транспорте региона. Однако вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что принимать такое решение не планируется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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