Лекарства для нуждающихся жителей ЯНАО купят единороссы

Помощь будет оказываться одиноким пожилым людям и нуждающимся семьям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Реготделение «Единой России» в ЯНАО будет обеспечивать бесплатными лекарствами для лечения ОРВИ одиноких, малоимущих и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации граждан. Как сообщили URA.RU источники в политических кругах, на это будут тратиться личные средства партийцев, а закупка будет производиться у бизнес-партнеров реготделения.

«Набор будет примерно такой, какой выдавали по решению губернатора Дмитрия Артюхова бесплатно на протяжении более чем года всем пациентам с симптомами ОРВИ. Тогда меру вводили из-за дефицита лекарств в аптеках. Сейчас все купить можно. Но есть категории граждан, которым реально нужна помощь в этом. На них и будет направлена поддержка», — говорит источник в «Единой России».

В региональном отделении агентству подтвердили, что вопрос уже решен. По поручению губернатора в рамках акции «Северяне против коронавируса» партия «Единая Россия» возьмет на себя это дополнительное социальное обязательство. Руководитель волонтерского центра партии Анастасия Казанцева сообщила, что акция также позволит поддержать в период пандемии предпринимательское сообщество. Закупка препаратов будет проходить у бизнес-партнеров регионального партийного проекта «Забота».

Ранее о продлении выдачи лекарств объявил губернатор Дмитрий Артюхов. До 10 ноября наборы выдавались всем без исключения заболевшим при обращении к врачу.