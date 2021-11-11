Курганцы в новом году рискуют остаться без рейсов в Сочи и Питер

Курганцы в летний период могли летать в Сочи из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Анонсированные властями рейсы в 2022 году из Кургана в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь рискуют сорваться. Росавиация согласовала лишь субсидирование рейсов из Кургана в Сургут. Об изменении планов географии полетов URA.RU рассказали источники, приближенные к правительству области.

«У нас должны были появиться в 2022 году рейсы в Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург. Но заявки вовремя не были поданы. Ничего не будет. Курирует эту работу замгубернатора Владимир Архипов», — пояснил источник.

В открытых данных Росавиации, которая субсидирует региональные авиаперевозки, говорится о единственном направлении Курган—Сургут. Полеты будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр». Других направлений в документе нет.

В разговоре с URA.RU источник в правительстве пояснил, что, в соответствии с постановлением правительства РФ о субсидировании авиарейсов, заявки в Росавиацию подаются авиакомпаниями до 1 октября текущего года. Авиакомпания «Икар» подала заявку 30 сентября 2021 года. Предложения авиакомпании не были включены в перечень субсидируемых в связи с ограниченными возможностями (в 2022 году на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей, а заявок поступило на общую сумму 32,3 млрд рублей).

Журналисту URA.RU Архипов пояснил, что постановлением предусмотрена корректировка перечня. Если появятся дополнительные средства, то предложения авиакомпании «Икар» по открытию рейсов из Кургана до Санкт-Петербурга и Сочи будут рассмотрены. Решение должно появиться до конца года. Курганские власти планируют поднять вопрос в Минтрансе РФ. Замгубернатора добавил, что компания «Северный ветер» планирует продолжить летать в Симферополь.

URA.RU писало, что первые субсидируемые рейсы в Сочи и в Симферополь стартовали весной 2021 года. Субсидируемые полеты в Санкт-Петербург совершаются с октября 2021 года.