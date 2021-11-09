Курганцы смогут улететь в Сургут без пересадок

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Споттинг. Курган, снег, взлетная полоса, аэропорт, зима, utair, споттинг, взлет самолета, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Рейс будет выполнять авиакомпания Utair Фото:

Авиамаршрут из Кургана в Сургут вошел в список субсидируемых в 2022 году. Данное сообщение размещено на сайте Росавиации.

«Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов. <…> ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Курган-Сургут», — указано в сообщении и документах.

Субсидия рассчитана на весь 2022 год. Всего запланировано 83 рейса, из расчета по два в неделю. В Сургут курганцы смогут попасть на самолете АTR-72, рассчитанном на 70 мест.

Авиакомпания Utair уже выполняла этот рейс в 2020 году, но всего несколько месяцев. Тогда первый рейс состоялся 12 января. Через несколько дней в Кургане приземлился первый самолет из Ханты-Мансийска, однако и этот рейс был отменен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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