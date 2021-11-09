Курганцы смогут улететь в Сургут без пересадок

Авиамаршрут из Кургана в Сургут вошел в список субсидируемых в 2022 году. Данное сообщение размещено на сайте Росавиации.
«Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов. <…> ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Курган-Сургут», — указано в сообщении и документах.
Субсидия рассчитана на весь 2022 год. Всего запланировано 83 рейса, из расчета по два в неделю. В Сургут курганцы смогут попасть на самолете АTR-72, рассчитанном на 70 мест.
Авиакомпания Utair уже выполняла этот рейс в 2020 году, но всего несколько месяцев. Тогда первый рейс состоялся 12 января. Через несколько дней в Кургане приземлился первый самолет из Ханты-Мансийска, однако и этот рейс был отменен.
Подписывайтесь на URA.RU в