Мигранты в Белоруссии: за переход в Польшу платим сексом и евро

Беженцы в ноябре 2021 года в лесу на границе между Белоруссией и Польшей Фото: Худо Бакоян

На белорусско-польской границе развивается миграционный кризис. Беженцы рассказывают, что людей, стремящихся в Евросоюз, избивают пограничники, у них крадут деньги проводники, обещающие доставить до желаемой страны. Есть случаи, когда переход в Польшу женщины оплачивают интимом. Об этом и многом другом URA.RU рассказал зампред Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян.

Как стало известно 8 ноября, тысячи беженцев пришли к белорусско-польской границе, желая пройти через Польшу в ЕС. Однако их не пропустили. На что мигранты перешли к активным действиям, в частности, бросали камни через ограждение и пытались прорубить проволочные заграждения. Польские погранслужбы и военные оказывали сопротивление. Например, применяли слезоточивый газ против беженцев и избивали их, если у них получалось попасть на территорию Польши.

Мигрантам помогает родня в Германии

По словам зампредседателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакояна, проживающего в Белоруссии и помогающего сейчас соотечественникам в общении с властями, на границе двух стран находятся около пяти тысяч человек. В основном это выходцы с Ближнего Востока — курды и езиды. Курды, как правило, направляются в Великобританию, езиды — в Германию. Бакоян со ссылкой на слова беженцев объяснил, что курды чаще всего эмигрируют по политическим причинам (опасаются за свою жизнь из-за диктатуры) и из-за активизации террористических группировок. Езиды уезжают из-за катастрофической бедности на родине, а также притеснения со стороны курдов (в частности, на территории Иракского Курдистана): «Если езид не признает себя этническим курдом, то его как минимум сажают в тюрьму».

Беженцами становятся люди разного положения. Есть как состоятельные, так и очень бедные. Последним помогают родственники из Германии, сумевшие переехать туда ранее: высылают деньги.

Не принимает ни одна страна

«Насколько я понял, кто-то из курдов организовал поход через границу. Люди находились в разных городах, в основном в Минске. Инициатор указал точку, где должен был произойти сбор всех. Потом они пошли потоком: потребовать от польских властей, чтобы их пустили в Европу», — рассказал Бакоян.

Беженцы теперь «живут» на нейтральной территории (между границами государств — Польши и Белоруссии). Их не принимает ни одна страна. «Ни туда, ни сюда не пускают. Через правозащитную организацию добивался, чтобы беженцы возвращались в Белоруссию. Было около 150 таких случаев. Но многие обратно на границу отправляются, потому что боятся возвращения на родину», — сожалеет собеседник.

У многих нет палаток. Люди спят под открытым небом около границы с Польшей. Ноябрь 2021 Фото: Худо Бакоян

Лишь у единиц в нейтральной зоне есть небольшие палатки, остальные сейчас ночуют под открытым небом. От холода мигранты спасаются кострами. Даже дежурят по очереди, чтобы поддерживать ночью огонь и чтобы люди не сгорели. Многим не хватает еды и воды. Хотя находятся волонтеры, которые либо самостоятельно, либо через белорусские общественные организации передают беженцам еду.

10 тысяч евро за свободу

Еще несколько месяцев назад мигранты беспрепятственно переходили белорусско-польскую границу. В начале она была слабая, констатировал Бакоян. Беженцы получали белорусскую визу.

Проводники — зачастую тоже курды — находили самые разные маршруты и за гонорар, который мог достигать 10 тысяч евро, доставляли людей в Германию.

Если до Польши мигранты добирались пешком несколько километров, после они продолжали путь, как правило, на ожидающем их транспорте.

Со стороны Польши границу охраняют 16 тысяч солдат, но мигранты все же пробуют выбраться из нейтральной зоны. «Есть такие случаи, что некоторые умудрились найти дыры в заборе или кто-то их проводил. И таких, кто смог благополучно пересечь границу, может быть до 200 человек. Но многих, кто попадался пограничникам, отправляли обратно в Белоруссию. Иногда в ужасном состоянии», — говорит собеседник URA.RU.

Среди беженцев есть как одиночки, так и целые семьи. Нейтральная территория между Белоруссией и Польшей. Ноябрь 2021 Фото: Худо Бакоян

Беженцев обманывают проводники

Еще до массового скопления беженцев на границе, в октябре, поляки, заметившие беженцев на своей территории, избили одного до потери сознания и выкинули его обратно. В момент его обнаружения в лесу он был совсем без одежды, документов и денег. Парня доставили в больницу, где также было зафиксировано переохлаждение организма. Уже через неделю его депортировали из-за просроченной визы. По словам Бакояна, общавшегося с молодым человеком и помогавшего ему с вылетом домой, документы и деньги (а именно две тысячи евро и какое-то количество долларов) были «на сохранении» проводника. Паспорт вернуть удалось, а вот деньги — только 200 евро и 100 долларов. Проводник вскоре исчез.

Как признал зампредседателя конгресса езидов, среди беженцев сейчас есть люди, которые потратили 10 тысяч евро, сразу отдав их проводнику и не сумев после вернуть их обратно. Но есть и те, кто говорил провожатым, что, пока не доберутся до нужного им места, ничего платить не будут.

В октябре произошла еще одна неприятная история между езидскими мигрантами и проводником-курдом. Одна девушка сказала своей семье, что ей приснился плохой сон и что она пойдет прогуляется. Когда о ней какое-то время не было ничего слышно, по словам родственников, искать ее вызвался проводник. Найдя девушку, он начал осыпать ее обещаниями, как поможет перебраться через границу. После мужчина воспользовался ею. Позднее ни проводника, ни отданных денег за маршрут через границу семья не видела. По словам Бакояна, беженцы долго не хотели никому об этом рассказывать и называть имя этого мужчины: боялись, что курды сделают нечто плохое их близким в Ираке.

На границе между Белоруссией и Польшей мигранты жгут костры, чтобы согреться. Ноябрь 2021 Фото: Худо Бакоян

Еще одна мигрантка пострадала просто от условий проживания в лесу. «Была 65-летняя женщина, которая два дня мерзла где-то на болотах. Умудрилась сломать руку в двух местах. Как она только не умерла?» — вспомнил представитель сообщества езидов. В Ираке у женщины никого нет. Дети живут в Германии. Когда ее нашли и отправили в Минск, депортировали прямо в Ирак.

Последние два года в Белоруссии отменялся или упрощался визовый режим для ряда государств. Благодаря этому с начала 2021-го в страну стали приезжать жители Ближнего Востока, бегущие со своей родины по тем или иным причинам в страны ЕС. До Польши беженцы шли в сторону Литвы. Но к концу лета — с увеличением потока мигрантов — границу закрыли.

В Европе заявляли: Белоруссия намеренно спровоцировала миграционный кризис — в ответ на санкции. Сейчас в Евросоюзе заявили о расширении санкций против этой страны.